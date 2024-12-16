Чемпионат России по хоккею с мячом. «Водник» сыграет с «Енисеем», московское «Динамо» встретится со «СКА Нефтяником», другие матчи
«Водник» сыграет с «Енисеем» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Чемпионат России по хоккею с мячом
Первый этап
17 декабря
Саяны – Волга – 15.00
Сибсельмаш – Старт – 15.00
Уральский трубник – Ак Барс-Динамо – 17.00
Родина – Байкал-Энергия – 18.30
Динамо Москва – СКА Нефтяник – 19.00
Турнирное положение: Кузбасс – 27 очков (9 игр), Водник – 27 (9), Динамо Москва – 24 (10), СКА-Нефтяник – 21 (9), Байкал-Энергия – 15 (9), Енисей – 15 (9), Старт – 12 (8), Волга – 12 (9), Уральский трубник – 9 (9), Ак Барс-Динамо – 7 (10), Сибсельмаш – 7 (9), Саяны – 6 (9), Родина – 6 (8), Мурман – 0 (9).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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