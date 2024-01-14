Чемпионат России по хоккею с мячом. «Уральский трубник» сыграет с «Водником», московское «Динамо» встретится с «Родиной», другие матчи

Теги чемпионат России Динамо Москва Водник результаты Уральский трубник Родина СКА-Нефтяник Кузбасс Енисей Сибсельмаш Байкал-Энергия Мурман Волга Старт Хоккей с мячом

15 января пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом.

Чемпионат России по хоккею с мячом

Первый этап

15 января

Уральский трубник – Водник – 11.00

 

ЕнисейСКА-Нефтяник – 15.00

 

КузбассБайкал-Энергия – 15.00

 

Волга – Саяны – 17.30

 

СтартСибсельмаш – 18.00

 

Мурман – Динамо Казань – 18.30

 

Динамо МоскваРодина – 19.45

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Турнирное положение: Кузбасс – 45 очков (15 матчей), Водник – 42 (15), Динамо Москва – 36 (15), СКА-Нефтяник – 31 (14), Байкал-Энергия – 26 (15), Енисей – 23 (15), Ак Барс-Динамо – 21 (15), Сибсельмаш – 14 (14), Мурман – 14 (15), Старт – 14 (15),  Родина – 13 (14), Волга – 9 (14), Саяны – 8 (15), Уральский трубник – 6 (14).

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