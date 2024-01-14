Чемпионат России по хоккею с мячом. «Уральский трубник» сыграет с «Водником», московское «Динамо» встретится с «Родиной», другие матчи
15 января пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом.
Чемпионат России по хоккею с мячом
Первый этап
15 января
Уральский трубник – Водник – 11.00
Енисей – СКА-Нефтяник – 15.00
Кузбасс – Байкал-Энергия – 15.00
Волга – Саяны – 17.30
Старт – Сибсельмаш – 18.00
Мурман – Динамо Казань – 18.30
Динамо Москва – Родина – 19.45
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Кузбасс – 45 очков (15 матчей), Водник – 42 (15), Динамо Москва – 36 (15), СКА-Нефтяник – 31 (14), Байкал-Энергия – 26 (15), Енисей – 23 (15), Ак Барс-Динамо – 21 (15), Сибсельмаш – 14 (14), Мурман – 14 (15), Старт – 14 (15), Родина – 13 (14), Волга – 9 (14), Саяны – 8 (15), Уральский трубник – 6 (14).