Чемпионат России по хоккею с мячом. «Кузбасс» сыграет с московским «Динамо», «Енисей» против «Водника» и другие матчи

Теги чемпионат России Динамо Москва Водник результаты Уральский трубник Родина СКА-Нефтяник Кузбасс Енисей Ак Барс-Динамо Сибсельмаш Байкал-Энергия Мурман Волга Старт Саяны-Хакасия Хоккей с мячом

16 декабря на чемпионате России по хоккею с мячом пройдут очередные матчи.

Чемпионат России по хоккею с мячом

Первый этап

16 декабря

Кузбасс – Динамо Москва – 9.00

 

Енисей – Водник – 11.00

 

Уральский трубник – СКА-Нефтяник – 11.00

 

Динамо Казань – Саяны – 13.00

 

Мурман – Сибсельмаш – 13.00

 

Родина – Байкал-Энергия – 13.00

 

Старт – Волга – 13.00

 

Турнирное положение: Кузбасс – 30 очков (10 матчей), Водник – 27 (10), Динамо Москва – 24 (10), Енисей – 20 (10), СКА-Нефтяник – 19 (10), Байкал-Энергия – 16 (9), Ак Барс-Динамо – 15 (10), Старт – 11 (10), Мурман – 10 (10), Сибсельмаш – 10 (11), Волга – 9 (9), Саяны – 4 (11), Родина – 4 (8), Уральский трубник – 3 (9).

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