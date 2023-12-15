Чемпионат России по хоккею с мячом. «Кузбасс» сыграет с московским «Динамо», «Енисей» против «Водника» и другие матчи

16 декабря на чемпионате России по хоккею с мячом пройдут очередные матчи.

Чемпионат России по хоккею с мячом

Первый этап

16 декабря

Кузбасс – Динамо Москва – 9.00

Енисей – Водник – 11.00

Уральский трубник – СКА-Нефтяник – 11.00

Динамо Казань – Саяны – 13.00

Мурман – Сибсельмаш – 13.00

Родина – Байкал-Энергия – 13.00

Старт – Волга – 13.00

Турнирное положение: Кузбасс – 30 очков (10 матчей), Водник – 27 (10), – 24 (10), Енисей – 20 (10), СКА-Нефтяник – 19 (10), Байкал-Энергия – 16 (9), Ак Барс-Динамо – 15 (10), Старт – 11 (10), Мурман – 10 (10), – 10 (11), Волга – 9 (9), Саяны – 4 (11), Родина – 4 (8), трубник – 3 (9).