Чемпионат России по хоккею с мячом. «Кузбасс» сыграет с московским «Динамо», «Енисей» против «Водника» и другие матчи
16 декабря на чемпионате России по хоккею с мячом пройдут очередные матчи.
Чемпионат России по хоккею с мячом
Первый этап
16 декабря
Кузбасс – Динамо Москва – 9.00
Енисей – Водник – 11.00
Уральский трубник – СКА-Нефтяник – 11.00
Динамо Казань – Саяны – 13.00
Мурман – Сибсельмаш – 13.00
Родина – Байкал-Энергия – 13.00
Старт – Волга – 13.00
Турнирное положение: Кузбасс – 30 очков (10 матчей), Водник – 27 (10), Динамо Москва – 24 (10), Енисей – 20 (10), СКА-Нефтяник – 19 (10), Байкал-Энергия – 16 (9), Ак Барс-Динамо – 15 (10), Старт – 11 (10), Мурман – 10 (10), Сибсельмаш – 10 (11), Волга – 9 (9), Саяны – 4 (11), Родина – 4 (8), Уральский трубник – 3 (9).