Чемпионат России по хоккею с мячом. «Волга» сыграет с московским «Динамо», казанское «Динамо» встретится с «Кузбассом», другие матчи
11 января пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом.
Чемпионат России по хоккею с мячом
Первый этап
11 января
Саяны – Байкал-Энергия – 15.00
Сибсельмаш – СКА-Нефтяник – 15.00
Волга – Динамо Москва – 17.30
Мурман – Енисей – 18.30
Родина – Уральский трубник – 18.30
Водник – Старт – 19.00
Динамо Казань – Кузбасс – 19.00
Турнирное положение: Кузбасс – 42 очка (14 матчей), Водник – 39 (14), Динамо Москва – 33 (14), СКА-Нефтяник – 28 (13), Байкал-Энергия – 25 (14), Енисей – 23 (14), Ак Барс-Динамо – 21 (14), Старт – 14 (14), Сибсельмаш – 14 (14), Мурман – 11 (14), Родина – 10 (13), Волга – 9 (13), Саяны – 7 (14), Уральский трубник – 6 (13).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.