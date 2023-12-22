Чемпионат России по хоккею с мячом. «Водник» сыграет с казанским «Динамо», «Кузбасс» встретится с «Родиной», другие матчи

Теги чемпионат России Динамо Москва Водник результаты Уральский трубник Родина СКА-Нефтяник Кузбасс Енисей Ак Барс-Динамо Сибсельмаш Байкал-Энергия Мурман Волга Старт Саяны-Хакасия Хоккей с мячом

23 декабря на чемпионате России по хоккею с мячом пройдут очередные матчи.

Чемпионат России по хоккею с мячом

Первый этап

23 декабря

Саяны – Сибсельмаш – 9.00

 

Уральский трубник – Енисей – 11.00

 

Волга – СКА-Нефтяник – 12.00

 

Водник – Ак Барс-Динамо – 13.00

 

Родина – Кузбасс – 13.00

 

Старт – Байкал-Энергия – 13.00

 

Динамо Москва – Мурман – 13.15

 

Турнирное положение: Кузбасс – 36 очков (12 матчей), Водник – 33 (12), Динамо Москва – 27 (12), СКА-Нефтяник – 25 (12), Байкал-Энергия – 22 (12), Енисей – 20 (12), Ак Барс-Динамо – 18 (12), Старт – 14 (12), Мурман – 11 (12), Сибсельмаш – 11 (12), Волга – 9 (11), Родина – 7 (10), Саяны – 4 (12), Уральский трубник – 3 (11).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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