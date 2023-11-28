Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» сыграет с «Енисеем», «Байкал-Энергия» против «Кузбасса» и другие матчи

Теги чемпионат России Динамо Москва Водник результаты Уральский трубник Родина СКА-Нефтяник Кузбасс Енисей Сибсельмаш Байкал-Энергия Волга Старт Саяны-Хакасия Хоккей с мячом

28 ноября пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом.

Чемпионат России по хоккею с мячом

Первый этап

СКА-Нефтяник – Енисей – 12.00

 

Байкал-Энергия – Кузбасс – 14.00

 

Саяны – Волга – 15.00

 

Сибсельмаш – Старт – 15.00

 

Родина – Динамо Москва – 17.00

 

Водник – Уральский трубник – 19.00

 

Турнирное положениеКузбасс – 18 очков (6 матчей), Водник – 18 (6), Динамо Москва – 15 (6), Байкал-Энергия – 13 (7), Енисей – 12 (6), СКА-Нефтяник – 12 (7), Старт – 10 (7), Сибсельмаш – 7 (7), Ак Барс-Динамо – 6 (7), Волга – 6 (6), Саяны – 4 (7), Родина – 3 (4), Уральский трубник – 3 (5), Мурман – 3 (7).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий

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Machine Head
За московское Динамо !
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