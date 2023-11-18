Чемпионат России по хоккею с мячом. «Кузбасс» сыграет с «Енисеем», московское «Динамо» против «СКА-Нефтяника» и другие матчи
19 ноября пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом.
Чемпионат России по хоккею с мячом
Первый этап
Кузбасс – Енисей – 9.00
Волга – Ак Барс-Динамо – 12.00
Водник – Байкал-Энергия – 13.00
Родина – Сибсельмаш – 13.00
Динамо Москва – СКА-Нефтяник – 13.15
Старт – Мурман – 15.30
Уральский трубник – Саяны – 18.30
Турнирное положение: СКА-Нефтяник – 12 очков (4 матча), Кузбасс – 12 (4), Енисей – 12 (4), Байкал-Энергия – 10 (4), Водник – 9 (3), Динамо Москва – 6 (3), Старт – 6 (4), Волга – 3 (3), Сибсельмаш – 1 (4), Родина – 0 (1), Уральский трубник – 0 (2), Ак Барс-Динамо – 0 (4), Мурман – 0 (4), Саяны – 0 (4).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Комментарии