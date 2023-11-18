Чемпионат России по хоккею с мячом. «Кузбасс» сыграет с «Енисеем», московское «Динамо» против «СКА-Нефтяника» и другие матчи

Теги чемпионат России Динамо Москва Водник результаты Уральский трубник Родина СКА-Нефтяник Кузбасс Енисей Ак Барс-Динамо Сибсельмаш Байкал-Энергия Мурман Волга Старт Саяны-Хакасия Хоккей с мячом

19 ноября пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом.

Чемпионат России по хоккею с мячом

Первый этап

Кузбасс – Енисей – 9.00

 

Волга – Ак Барс-Динамо – 12.00

 

Водник – Байкал-Энергия – 13.00

 

Родина – Сибсельмаш – 13.00

 

Динамо МоскваСКА-Нефтяник – 13.15

 

Старт – Мурман – 15.30

 

Уральский трубник – Саяны – 18.30

 

Турнирное положение: СКА-Нефтяник – 12 очков (4 матча), Кузбасс – 12 (4), Енисей – 12 (4), Байкал-Энергия – 10 (4), Водник – 9 (3), Динамо Москва – 6 (3), Старт – 6 (4), Волга – 3 (3), Сибсельмаш – 1 (4), Родина – 0 (1), Уральский трубник – 0 (2), Ак Барс-Динамо – 0 (4), Мурман – 0 (4), Саяны – 0 (4).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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