Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» сыграет с «Мурманом», московское «Динамо» встретится с «Водником» и другие матчи

Теги чемпионат России Динамо Москва Водник результаты Уральский трубник Родина СКА-Нефтяник Кузбасс Енисей Ак Барс-Динамо Сибсельмаш Байкал-Энергия Мурман Волга Старт Саяны-Хакасия Хоккей с мячом

12 ноября пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом.

Чемпионат России по хоккею с мячом

Первый этап

СКА-Нефтяник – Мурман – 6.00

 

Байкал-Энергия – Ак Барс-Динамо – 8.00

 

Сибсельмаш – Кузбасс – 9.00

 

Енисей – Саяны – 11.00

 

Волга – Уральский трубник – 12.00

 

Динамо МоскваВодник – 13.15

 

Старт – Родина – 15.30

 

Турнирное положение: СКА-Нефтяник – 6 очков (2 матча), Кузбасс – 6 (2), Динамо Москва – 6 (2), Водник – 6 (2), Енисей – 6 (2), Байкал-Энергия – 4 (2), Сибсельмаш – 1 (2), Родина – 0 (0), Уральский трубник – 0 (0), Старт – 0 (2), Ак Барс-Динамо – 0 (2), Саяны – 0 (2), Мурман – 0 (2), Волга – 0 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий

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Machine Head
Динамо -Водник , предвкушаю рубку. Верии в Динамо , за победу.
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