Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» сыграет с «Мурманом», московское «Динамо» встретится с «Водником» и другие матчи
12 ноября пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом.
Чемпионат России по хоккею с мячом
Первый этап
СКА-Нефтяник – Мурман – 6.00
Байкал-Энергия – Ак Барс-Динамо – 8.00
Сибсельмаш – Кузбасс – 9.00
Енисей – Саяны – 11.00
Волга – Уральский трубник – 12.00
Динамо Москва – Водник – 13.15
Старт – Родина – 15.30
Турнирное положение: СКА-Нефтяник – 6 очков (2 матча), Кузбасс – 6 (2), Динамо Москва – 6 (2), Водник – 6 (2), Енисей – 6 (2), Байкал-Энергия – 4 (2), Сибсельмаш – 1 (2), Родина – 0 (0), Уральский трубник – 0 (0), Старт – 0 (2), Ак Барс-Динамо – 0 (2), Саяны – 0 (2), Мурман – 0 (2), Волга – 0 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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