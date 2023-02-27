Чемпионат России. Московское «Динамо» сыграет с «Сибсельмашем», «Динамо» из Казани против «Кузбасса», другие матчи

Теги чемпионат России Динамо Москва Водник результаты Уральский трубник Родина СКА-Нефтяник Кузбасс Енисей Ак Барс-Динамо Сибсельмаш Байкал-Энергия Мурман Волга Старт Кировец Хоккей с мячом

28 февраля пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом. 

Чемпионат России

Первый этап

Уральский трубник – Енисей – 11.00

 

Кировец – Байкал-Энергия – 11.00

 

Динамо МоскваСибсельмаш – 13.00

 

МурманСтарт – 18.30

 

РодинаСКА-нефтяник – 18.30

 

ВодникВолга – 19.00

 

Динамо-Казань – Кузбасс – 19.00

 

Турнирное положение: СКА-Нефтяник – 67 очков (25 матчей), Кузбасс – 66 (25), Водник – 62 (25), Динамо Москва – 59 (25), Енисей – 44 (25), Волга – 42 (25), Байкал-Энергия – 40 (25), Ак Барс-Динамо – 32 (25), Старт – 26 (25), Мурман – 20 (25), Кировец – 19 (25), Уральский трубник – 16 (25), Сибсельмаш – 13 (25), Родина – 2 (25).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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