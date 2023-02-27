Чемпионат России. Московское «Динамо» сыграет с «Сибсельмашем», «Динамо» из Казани против «Кузбасса», другие матчи
28 февраля пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом.
Чемпионат России
Первый этап
Уральский трубник – Енисей – 11.00
Кировец – Байкал-Энергия – 11.00
Динамо Москва – Сибсельмаш – 13.00
Мурман – Старт – 18.30
Родина – СКА-нефтяник – 18.30
Водник – Волга – 19.00
Динамо-Казань – Кузбасс – 19.00
Турнирное положение: СКА-Нефтяник – 67 очков (25 матчей), Кузбасс – 66 (25), Водник – 62 (25), Динамо Москва – 59 (25), Енисей – 44 (25), Волга – 42 (25), Байкал-Энергия – 40 (25), Ак Барс-Динамо – 32 (25), Старт – 26 (25), Мурман – 20 (25), Кировец – 19 (25), Уральский трубник – 16 (25), Сибсельмаш – 13 (25), Родина – 2 (25).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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