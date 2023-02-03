Чемпионат России. «СКА-Нефтяник» встретится с московским «Динамо», «Байкал-Энергия» против казанского «Динамо», другие матчи
4 февраля пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом.
Чемпионат России
Первый этап
Байкал-Энергия – Ак Барс-Динамо – 8.00
Сибсельмаш – Кузбасс – 9.00
СКА-Нефтяник – Динамо Москва – 10.00
Енисей – Водник – 11.00
Уральский трубник – Мурман – 11.00
Волга – Кировец – 12.00
Родина – Старт – 13.00
Турнирное положение: Водник – 53 очка (20 матчей), СКА-Нефтяник – 52 (20), Кузбасс – 51 (19), Динамо Москва – 44 (19), Енисей – 35 (20), Байкал-Энергия – 31 (20), Волга – 30 (19), Старт – 22 (19), Ак Барс-Динамо – 21 (19), Мурман – 17 (20), Кировец – 15 (19), Уральский трубник – 15 (20), Сибсельмаш – 6 (19), Родина – 2 (19).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Комментарии