Чемпионат России. «СКА-Нефтяник» встретится с московским «Динамо», «Байкал-Энергия» против казанского «Динамо», другие матчи

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4 февраля пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом. 

Чемпионат России

Первый этап

Байкал-Энергия – Ак Барс-Динамо – 8.00

 

СибсельмашКузбасс – 9.00

 

СКА-НефтяникДинамо Москва – 10.00

 

ЕнисейВодник – 11.00

 

Уральский трубник – Мурман – 11.00

 

Волга – Кировец – 12.00

 

РодинаСтарт – 13.00

 

Турнирное положение: Водник – 53 очка (20 матчей), СКА-Нефтяник – 52 (20), Кузбасс – 51 (19), Динамо Москва – 44 (19), Енисей – 35 (20), Байкал-Энергия – 31 (20), Волга – 30 (19), Старт – 22 (19), Ак Барс-Динамо – 21 (19), Мурман – 17 (20), Кировец – 15 (19), Уральский трубник – 15 (20),  Сибсельмаш – 6 (19), Родина – 2 (19).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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