Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» сыграет с казанским «Динамо», «Байкал-Энергия» против Мурмана» и другие матчи

15 ноября на чемпионате России по хоккею с мячом пройдут очередные матчи.

Чемпионат России по хоккею с мячом

Первый этап

СКА-Нефтяник – Ак Барс-Динамо – 12.00

Байкал-Энергия – Мурман – 14.00

Кузбасс – Саяны – 15.00

Сибсельмаш – Енисей – 15.00

Старт – Уральский трубник – 17.00

Турнирное положение: СКА-Нефтяник – 9 очков (3 матча), Кузбасс – 9 (3), Енисей – 9 (3), Водник – 9 (3), Байкал-Энергия – 7 (3), Динамо Москва – 6 (3), Старт – 3 (3), Волга – 3 (3), Сибсельмаш – 1 (3), Родина – 0 (1), Уральский трубник – 0 (1), Ак Барс-Динамо – 0 (3), Мурман – 0 (3), Саяны – 0 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.