Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» сыграет с казанским «Динамо», «Байкал-Энергия» против Мурмана» и другие матчи
15 ноября на чемпионате России по хоккею с мячом пройдут очередные матчи.
Чемпионат России по хоккею с мячом
Первый этап
СКА-Нефтяник – Ак Барс-Динамо – 12.00
Байкал-Энергия – Мурман – 14.00
Кузбасс – Саяны – 15.00
Сибсельмаш – Енисей – 15.00
Старт – Уральский трубник – 17.00
Турнирное положение: СКА-Нефтяник – 9 очков (3 матча), Кузбасс – 9 (3), Енисей – 9 (3), Водник – 9 (3), Байкал-Энергия – 7 (3), Динамо Москва – 6 (3), Старт – 3 (3), Волга – 3 (3), Сибсельмаш – 1 (3), Родина – 0 (1), Уральский трубник – 0 (1), Ак Барс-Динамо – 0 (3), Мурман – 0 (3), Саяны – 0 (3).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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