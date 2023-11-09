Чемпионат России по хоккею с мячом. «Кузбасс» сыграет с «Мурманом», московское «Динамо» против «Старта», другие матчи
9 ноября пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом.
Чемпионат России
Первый этап
СКА-Нефтяник – Саяны – 12.00
Байкал-Энергия – Сибсельмаш – 14.00
Енисей – Ак Барс-Динамо – 15.00
Кузбасс – Мурман – 15.00
Волга – Водник – 17.30
Динамо Москва – Старт – 19.45
Турнирное положение: СКА-Нефтяник – 3 очка (1 матч), Кузбасс – 3 (1), Динамо Москва – 3 (1), Водник – 3 (1), Енисей – 3 (1), Байкал-Энергия – 3 (1), Родина – 0 (0), Уральский трубник – 0 (0), Мурман – 0 (1), Саяны – 0 (1), Старт – 0 (1), Волга – 0 (1), Ак Барс-Динамо – 0 (1), Сибсельмаш – 0 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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