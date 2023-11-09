Чемпионат России по хоккею с мячом. «Кузбасс» сыграет с «Мурманом», московское «Динамо» против «Старта», другие матчи

Теги чемпионат России Динамо Москва Водник результаты СКА-Нефтяник Кузбасс Енисей Ак Барс-Динамо Сибсельмаш Байкал-Энергия Мурман Волга Старт Саяны-Хакасия Хоккей с мячом

9 ноября пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом.

Чемпионат России

Первый этап

СКА-Нефтяник – Саяны – 12.00

 

Байкал-ЭнергияСибсельмаш – 14.00

 

Енисей – Ак Барс-Динамо – 15.00

 

КузбассМурман – 15.00

 

ВолгаВодник – 17.30

 

Динамо МоскваСтарт – 19.45

 

Турнирное положение: СКА-Нефтяник – 3 очка (1 матч), Кузбасс – 3 (1), Динамо Москва – 3 (1), Водник – 3 (1),  Енисей – 3 (1), Байкал-Энергия – 3 (1), Родина – 0 (0), Уральский трубник – 0 (0), Мурман – 0 (1), Саяны – 0 (1), Старт – 0 (1), Волга – 0 (1), Ак Барс-Динамо – 0 (1), Сибсельмаш – 0 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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