Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» разгромил «Сибсельмаш», московское «Динамо» против «Волги» и другие матчи

Теги чемпионат России Динамо Москва Водник результаты СКА-Нефтяник Кузбасс Енисей Ак Барс-Динамо Сибсельмаш Байкал-Энергия Мурман Волга Старт Саяны-Хакасия Хоккей с мячом

Сегодня стартовал розыгрыш чемпионата России по хоккею с мячом.

Чемпионат России

Первый этап

СКА-Нефтяник – Сибсельмаш – 15:0 (7:0)

 

Байкал-Энергия – Саяны – 8.00

 

Кузбасс – Ак Барс-Динамо – 9.00

 

Енисей – Мурман – 11.00

 

Динамо Москва – Волга – 13.15

 

Старт – Водник – 18.30

 

Турнирное положение: СКА-Нефтяник – 3 очка (1 матч), Байкал-Энергия – 0 (0), Динамо Москва – 0 (0), Кузбасс – 0 (0), Родина – 0 (0), Старт – 0 (0), Водник – 0 (0), Волга – 0 (0), Енисей – 0 (0), Ак Барс-Динамо – 0 (0), Уральский трубник – 0 (0), Саяны – 0 (0), Мурман – 0 (0), Сибсельмаш – 0 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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