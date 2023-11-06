Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» разгромил «Сибсельмаш», московское «Динамо» против «Волги» и другие матчи

Сегодня стартовал розыгрыш чемпионата России по хоккею с мячом.

Чемпионат России

Первый этап

– Сибсельмаш – 15:0 (7:0)

– Саяны – 8.00

Кузбасс – Ак Барс-Динамо – 9.00

Енисей – – 11.00

– – 13.15

Старт – – 18.30

Турнирное положение: СКА-Нефтяник – 3 очка (1 матч), Байкал-Энергия – 0 (0), Динамо Москва – 0 (0), – 0 (0), – 0 (0), – 0 (0), Водник – 0 (0), Волга – 0 (0), – 0 (0), – 0 (0), трубник – 0 (0), Саяны – 0 (0), Мурман – 0 (0), – 0 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.