Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» разгромил «Сибсельмаш», московское «Динамо» против «Волги» и другие матчи
Сегодня стартовал розыгрыш чемпионата России по хоккею с мячом.
Чемпионат России
Первый этап
СКА-Нефтяник – Сибсельмаш – 15:0 (7:0)
Байкал-Энергия – Саяны – 8.00
Кузбасс – Ак Барс-Динамо – 9.00
Енисей – Мурман – 11.00
Динамо Москва – Волга – 13.15
Старт – Водник – 18.30
Турнирное положение: СКА-Нефтяник – 3 очка (1 матч), Байкал-Энергия – 0 (0), Динамо Москва – 0 (0), Кузбасс – 0 (0), Родина – 0 (0), Старт – 0 (0), Водник – 0 (0), Волга – 0 (0), Енисей – 0 (0), Ак Барс-Динамо – 0 (0), Уральский трубник – 0 (0), Саяны – 0 (0), Мурман – 0 (0), Сибсельмаш – 0 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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