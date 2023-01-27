Чемпионат России. «Волга» сыграет с «Сибсельмашем», «Водник» против «СКА-Нефтяника» и другие матчи

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28 января пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом. 

Чемпионат России

Первый этап

Волга – Сибсельмаш – 12.00

 

Водник – СКА-Нефтяник – 13.00

 

Ак Барс-Динамо – Уральский трубник – 13.00

 

Динамо Москва – Енисей – 13.00

 

Мурман – Байкал-Энергия – 13.00

 

Родина – Кировец –13.00

 

Старт – Кузбасс –13.00

 

Турнирное положение: Водник – 50 очков (18 матчей), Кузбасс – 48 (18), СКА-Нефтяник – 46 (18), Динамо Москва – 40 (17), Енисей – 32 (18), Байкал-Энергия – 30 (18), Волга – 24 (17), Старт – 19 (17), Ак Барс-Динамо – 18 (17), Уральский трубник – 15 (18), Мурман – 14 (18), Кировец – 12 (17), Сибсельмаш – 6 (18), Родина – 2 (17).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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