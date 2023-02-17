Чемпионат России. «СКА-Нефтяник» сыграет с «Байкал-Энергией», «Кузбасс» против «Мурмана», другие матчи

Теги чемпионат России Динамо Москва Водник результаты Уральский трубник Родина СКА-Нефтяник Кузбасс Енисей Сибсельмаш Байкал-Энергия Мурман Волга Старт Кировец Хоккей с мячом

18 февраля пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом. 

Чемпионат России

Первый этап

КузбассМурман – 9.00

 

СибсельмашВодник – 9.00

 

СКА-НефтяникБайкал-Энергия – 10.00

 

ЕнисейВолга – 11.00

 

Кировец – Динамо Москва – 11.00

 

Родина – Динамо Казань – 13.00

 

СтартУральский трубник – 13.00

 

Турнирное положение: СКА-Нефтяник – 61 очко (23 матча), Кузбасс – 60 (22), Водник – 56 (22), Динамо Москва – 50 (22), Енисей – 41 (23), Байкал-Энергия – 37 (23), Волга – 33 (22), Ак Барс-Динамо – 27 (22), Старт – 25 (22), Мурман – 20 (22), Кировец – 18 (22), Уральский трубник – 15 (23),  Сибсельмаш – 9 (22), Родина – 2 (22).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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