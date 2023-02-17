Чемпионат России. «СКА-Нефтяник» сыграет с «Байкал-Энергией», «Кузбасс» против «Мурмана», другие матчи
18 февраля пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом.
Чемпионат России
Первый этап
Кузбасс – Мурман – 9.00
Сибсельмаш – Водник – 9.00
СКА-Нефтяник – Байкал-Энергия – 10.00
Енисей – Волга – 11.00
Кировец – Динамо Москва – 11.00
Родина – Динамо Казань – 13.00
Старт – Уральский трубник – 13.00
Турнирное положение: СКА-Нефтяник – 61 очко (23 матча), Кузбасс – 60 (22), Водник – 56 (22), Динамо Москва – 50 (22), Енисей – 41 (23), Байкал-Энергия – 37 (23), Волга – 33 (22), Ак Барс-Динамо – 27 (22), Старт – 25 (22), Мурман – 20 (22), Кировец – 18 (22), Уральский трубник – 15 (23), Сибсельмаш – 9 (22), Родина – 2 (22).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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