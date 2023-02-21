Чемпионат России. «Кузбасс» встретится с «Водником», «Волга» против «Уральского трубника», другие матчи
21 февраля пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом.
Чемпионат России
Первый этап
Кировец – Динамо Казань – 11.00
Енисей – Старт – 15.00
Кузбасс – Водник – 15.00
Сибсельмаш – Мурман – 15.00
Волга – Уральский трубник – 17.30
Родина – Динамо Москва – 18.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: СКА-Нефтяник – 64 очка (24 матча), Кузбасс – 63 (23), Водник – 59 (23), Динамо Москва – 53 (23), Енисей – 41 (24), Байкал-Энергия – 37 (24), Волга – 36 (23), Ак Барс-Динамо – 30 (23), Старт – 26 (23), Мурман – 20 (23), Кировец – 18 (23), Уральский трубник – 16 (24), Сибсельмаш – 9 (23), Родина – 2 (23).
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