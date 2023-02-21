Чемпионат России. «Кузбасс» встретится с «Водником», «Волга» против «Уральского трубника», другие матчи

Теги чемпионат России Динамо Москва Водник результаты Уральский трубник Родина Кузбасс Енисей Ак Барс-Динамо Сибсельмаш Мурман Волга Старт Кировец Хоккей с мячом

21 февраля пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом. 

Чемпионат России

Первый этап

Кировец – Динамо Казань – 11.00

 

Енисей – Старт – 15.00

 

Кузбасс – Водник – 15.00

 

Сибсельмаш – Мурман – 15.00

 

Волга – Уральский трубник – 17.30

 

Родина – Динамо Москва – 18.30

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирное положение: СКА-Нефтяник – 64 очка (24 матча), Кузбасс – 63 (23), Водник – 59 (23), Динамо Москва – 53 (23), Енисей – 41 (24), Байкал-Энергия – 37 (24), Волга – 36 (23), Ак Барс-Динамо – 30 (23), Старт – 26 (23), Мурман – 20 (23), Кировец – 18 (23), Уральский трубник – 16 (24),  Сибсельмаш – 9 (23), Родина – 2 (23).

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий