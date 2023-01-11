Чемпионат России. «СКА-Нефтяник» сыграет со «Стартом», «Кузбасс» против «Енисея», другие матчи

Теги чемпионат России Водник результаты Уральский трубник Родина СКА-Нефтяник Кузбасс Енисей Сибсельмаш Байкал-Энергия Мурман Волга Старт Кировец Хоккей с мячом

12 января пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом. 

Чемпионат России

Первый этап

Уральский трубник – Сибсельмаш – 11.00

 

Кировец – Мурман – 11.00

 

СКА-НефтяникСтарт – 12.00

 

Байкал-ЭнергияВолга – 14.00

 

КузбассЕнисей – 15.00

 

ВодникРодина – 19.00

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Турнирное положение: Водник – 38 очков (14 матчей), СКА-Нефтяник – 37 (14), Кузбасс – 36 (14), Динамо Москва – 34 (13), Байкал-Энергия – 24 (14), Енисей – 23 (14), Волга – 21 (14), Старт – 16 (14), Ак Барс-Динамо – 15 (14), Мурман – 13 (13), Кировец – 10 (14), Уральский трубник – 10 (14), Сибсельмаш – 6 (14), Родина – 1 (14).

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