Чемпионат России. «СКА-Нефтяник» сыграет со «Стартом», «Кузбасс» против «Енисея», другие матчи
12 января пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом.
Чемпионат России
Первый этап
Уральский трубник – Сибсельмаш – 11.00
Кировец – Мурман – 11.00
СКА-Нефтяник – Старт – 12.00
Байкал-Энергия – Волга – 14.00
Кузбасс – Енисей – 15.00
Водник – Родина – 19.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Водник – 38 очков (14 матчей), СКА-Нефтяник – 37 (14), Кузбасс – 36 (14), Динамо Москва – 34 (13), Байкал-Энергия – 24 (14), Енисей – 23 (14), Волга – 21 (14), Старт – 16 (14), Ак Барс-Динамо – 15 (14), Мурман – 13 (13), Кировец – 10 (14), Уральский трубник – 10 (14), Сибсельмаш – 6 (14), Родина – 1 (14).
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