Чемпионат России. Перенесенный матч. Московское «Динамо» сыграет со «Стартом»

14 февраля пройдет перенесенный матч чемпионата России по хоккею с мячом между московским «Динамо» и нижегородским « ».

Чемпионат России

Первый этап

Перенесенный матч

– Старт – 13.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Турнирное положение: – 61 очко (23 матча), – 60 (22), – 56 (22), Динамо Москва – 47 (21), – 41 (23), – 37 (23), – 33 (22), – 27 (22),Старт – 25 (21), – 20 (22), Кировец – 18 (22), трубник – 15 (23), – 9 (22), – 2 (22).