Чемпионат России. Перенесенный матч. Московское «Динамо» сыграет со «Стартом»

Теги чемпионат России Динамо Москва результаты Старт Хоккей с мячом

14 февраля пройдет перенесенный матч чемпионата России по хоккею с мячом между московским «Динамо» и нижегородским «Стартом». 

Чемпионат России

Первый этап

Перенесенный матч

Динамо Москва – Старт – 13.00

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

Турнирное положение: СКА-Нефтяник – 61 очко (23 матча), Кузбасс – 60 (22), Водник – 56 (22), Динамо Москва – 47 (21), Енисей – 41 (23), Байкал-Энергия – 37 (23), Волга – 33 (22), Ак Барс-Динамо – 27 (22),Старт – 25 (21),  Мурман – 20 (22), Кировец – 18 (22), Уральский трубник – 15 (23),  Сибсельмаш – 9 (22), Родина – 2 (22).

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