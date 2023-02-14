Чемпионат России. Перенесенный матч. Московское «Динамо» сыграет со «Стартом»
14 февраля пройдет перенесенный матч чемпионата России по хоккею с мячом между московским «Динамо» и нижегородским «Стартом».
Чемпионат России
Первый этап
Перенесенный матч
Динамо Москва – Старт – 13.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Турнирное положение: СКА-Нефтяник – 61 очко (23 матча), Кузбасс – 60 (22), Водник – 56 (22), Динамо Москва – 47 (21), Енисей – 41 (23), Байкал-Энергия – 37 (23), Волга – 33 (22), Ак Барс-Динамо – 27 (22),Старт – 25 (21), Мурман – 20 (22), Кировец – 18 (22), Уральский трубник – 15 (23), Сибсельмаш – 9 (22), Родина – 2 (22).
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