Чемпионат России. «Уральский трубник» сыграет с «Водником», «СКА-Нефтяник» встретится с казанским «Динамо» и другие матчи

Теги чемпионат России Динамо Москва Водник результаты Уральский трубник Родина СКА-Нефтяник Енисей Ак Барс-Динамо Байкал-Энергия Мурман Волга Старт Кировец Хоккей с мячом

1 февраля пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом. 

Чемпионат России

Первый этап

Уральский трубник – Водник – 11.00

 

СКА-Нефтяник – Динамо Казань – 12.00

 

Байкал-Энергия – Динамо Москва – 14.00

 

Енисей – Мурман – 15.00

 

Волга – Родина – 17.30

 

Старт – Кировец – 18.00

 

Турнирное положение: Кузбасс – 51 очко (19 матчей), Водник – 50 (19), СКА-Нефтяник – 49 (19), Динамо Москва – 43 (18), Енисей – 32 (19), Байкал-Энергия – 30 (19), Волга – 27 (18), Ак Барс-Динамо – 21 (18), Старт – 19 (18), Мурман – 17 (19), Кировец – 15 (18), Уральский трубник – 15 (19),  Сибсельмаш – 6 (19), Родина – 2 (18).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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