Чемпионат России. «Уральский трубник» сыграет с «Водником», «СКА-Нефтяник» встретится с казанским «Динамо» и другие матчи
1 февраля пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом.
Чемпионат России
Первый этап
Уральский трубник – Водник – 11.00
СКА-Нефтяник – Динамо Казань – 12.00
Байкал-Энергия – Динамо Москва – 14.00
Енисей – Мурман – 15.00
Волга – Родина – 17.30
Старт – Кировец – 18.00
Турнирное положение: Кузбасс – 51 очко (19 матчей), Водник – 50 (19), СКА-Нефтяник – 49 (19), Динамо Москва – 43 (18), Енисей – 32 (19), Байкал-Энергия – 30 (19), Волга – 27 (18), Ак Барс-Динамо – 21 (18), Старт – 19 (18), Мурман – 17 (19), Кировец – 15 (18), Уральский трубник – 15 (19), Сибсельмаш – 6 (19), Родина – 2 (18).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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