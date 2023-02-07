Чемпионат России. «СКА-Нефтяник» сыграет с «Уральским трубником», «Енисей» встретится с «Байкал-Энергией», другие матчи

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8 февраля пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом. 

Чемпионат России

Первый этап

Уральский трубник – СКА-Нефтяник – 11.00

 

Кировец – Кузбасс – 11.00

 

Динамо Москва – Волга – 13.00

 

Енисей – Байкал-Энергия – 15.00

 

Родина – Сибсельмаш – 18.30

 

Ак Барс-Динамо – Старт – 19.00

 

Турнирное положение: СКА-Нефтяник – 55 (21), Кузбасс – 54 (20), Водник – 53 (21), Динамо Москва – 44 (20), Енисей – 38 (21), Байкал-Энергия – 34 (21), Волга – 33 (20), Старт – 25 (20), Ак Барс-Динамо – 21 (20), Мурман – 20 (21), Кировец – 15 (20), Уральский трубник – 15 (21),  Сибсельмаш – 6 (20), Родина – 2 (20).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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