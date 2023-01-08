Чемпионат России. «Кировец» сыграет с «Водником», «СКА-Нефтяник» против «Волги», другие матчи

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9 января пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом. 

Чемпионат России

Первый этап

Уральский трубник – Кузбасс – 11.00

 

Кировец – Водник – 11.00

 

СКА-НефтяникВолга – 12.00

 

Байкал-ЭнергияСтарт – 14.00

 

СибсельмашЕнисей – 15.00

 

МурманРодина – 18.30

 

Ак Барс-Динамо – Динамо Москва – 19.30

 

Турнирное положение: Водник – 35 очков (13 матчей), СКА-Нефтяник – 34 (13), Кузбасс – 33 (13), Динамо Москва – 31 (13), Волга – 21 (13), Енисей – 20 (13), Старт – 16 (13), Ак Барс-Динамо – 15 (13), Мурман – 10 (13), Кировец – 10 (13), Уральский трубник – 10 (13), Сибсельмаш – 6 (13), Родина – 1 (13).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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