Чемпионат России. «Кировец» сыграет с «Водником», «СКА-Нефтяник» против «Волги», другие матчи
9 января пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом.
Чемпионат России
Первый этап
Уральский трубник – Кузбасс – 11.00
Кировец – Водник – 11.00
СКА-Нефтяник – Волга – 12.00
Байкал-Энергия – Старт – 14.00
Сибсельмаш – Енисей – 15.00
Мурман – Родина – 18.30
Ак Барс-Динамо – Динамо Москва – 19.30
Турнирное положение: Водник – 35 очков (13 матчей), СКА-Нефтяник – 34 (13), Кузбасс – 33 (13), Динамо Москва – 31 (13), Волга – 21 (13), Енисей – 20 (13), Старт – 16 (13), Ак Барс-Динамо – 15 (13), Мурман – 10 (13), Кировец – 10 (13), Уральский трубник – 10 (13), Сибсельмаш – 6 (13), Родина – 1 (13).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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