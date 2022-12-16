Чемпионат России. «СКА-Нефтяник» сыграет с «Сибсельмашем», «Байкал-Энергия» против «Кузбасса», другие матчи
16 декабря пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» сыграет с «Сибсельмашем», «Байкал-Энергия» против «Кузбасса».
Чемпионат России
Первый этап
Кировец – Енисей – 11.00
СКА-Нефтяник – Сибсельмаш – 12.00
Динамо Москва – Мурман – 13.00
Байкал-Энергия – Кузбасс – 14.00
Волга – Старт – 17.30
Родина – Уральский трубник – 18.30
Динамо Казань – Водник – 19.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Комментарии