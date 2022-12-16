Чемпионат России. «СКА-Нефтяник» сыграет с «Сибсельмашем», «Байкал-Энергия» против «Кузбасса», другие матчи

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16 декабря пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» сыграет с «Сибсельмашем», «Байкал-Энергия» против «Кузбасса».

Чемпионат России

Первый этап

Кировец – Енисей – 11.00

 

СКА-Нефтяник – Сибсельмаш – 12.00

 

Динамо Москва – Мурман – 13.00

 

Байкал-Энергия – Кузбасс – 14.00

 

Волга – Старт – 17.30

 

Родина – Уральский трубник – 18.30

 

Динамо Казань – Водник – 19.00

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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