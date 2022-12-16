Чемпионат России. «СКА-Нефтяник» сыграет с «Сибсельмашем», «Байкал-Энергия» против «Кузбасса», другие матчи

16 декабря пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом. « » сыграет с « », «Байкал-Энергия» против «Кузбасса».

Чемпионат России

Первый этап

Кировец – – 11.00

СКА-Нефтяник – Сибсельмаш – 12.00

– Мурман – 13.00

Байкал-Энергия – Кузбасс – 14.00

Волга – Старт – 17.30

Родина – Уральский трубник – 18.30

Динамо Казань – – 19.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.