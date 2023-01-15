Чемпионат России. «Кузбасс» сыграет с «Байкал-Энергией», «Водник» против московского «Динамо» и другие матчи

Теги чемпионат России Динамо Москва Водник результаты Уральский трубник Родина СКА-Нефтяник Кузбасс Енисей Ак Барс-Динамо Байкал-Энергия Мурман Кировец Хоккей с мячом

15 января пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом. 

Чемпионат России

Первый этап

Кузбасс – Байкал-Энергия – 9.00

 

Сибсельмаш – СКА-Нефтяник – 9.00

 

Енисей – Родина – 11.00

 

Уральский трубник – Кировец – 11.00

 

Водник – Динамо Москва – 13.00

 

Мурман – Динамо Казань – 13.00

 

Турнирное положение: Водник – 41 очко (15 матчей), СКА-Нефтяник – 40 (15), Кузбасс – 39 (15), Водник – 38 (14), Динамо Москва – 34 (14), Байкал-Энергия – 27 (15), Енисей – 23 (15), Волга – 21 (15), Старт – 16 (15), Ак Барс-Динамо – 15 (14), Мурман – 14 (15), Уральский трубник – 13 (15), Кировец – 11 (15), Сибсельмаш – 6 (15), Родина – 1 (15).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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