Чемпионат России. «Кузбасс» сыграет с «Байкал-Энергией», «Водник» против московского «Динамо» и другие матчи
15 января пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом.
Чемпионат России
Первый этап
Кузбасс – Байкал-Энергия – 9.00
Сибсельмаш – СКА-Нефтяник – 9.00
Енисей – Родина – 11.00
Уральский трубник – Кировец – 11.00
Водник – Динамо Москва – 13.00
Мурман – Динамо Казань – 13.00
Турнирное положение: Водник – 41 очко (15 матчей), СКА-Нефтяник – 40 (15), Кузбасс – 39 (15), Водник – 38 (14), Динамо Москва – 34 (14), Байкал-Энергия – 27 (15), Енисей – 23 (15), Волга – 21 (15), Старт – 16 (15), Ак Барс-Динамо – 15 (14), Мурман – 14 (15), Уральский трубник – 13 (15), Кировец – 11 (15), Сибсельмаш – 6 (15), Родина – 1 (15).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Комментарии