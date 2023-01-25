Чемпионат России. «Водник» сыграет с «Байкал-Энергией», «Волга» против «Кузбасса», другие матчи
25 января пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом.
Чемпионат России
Первый этап
Динамо Москва – Уральский трубник – 8:1 (4:1)
Волга – Кузбасс – 17.30
Старт – Сибсельмаш – 18.00
Мурман – СКА-Нефтяник – 18.30
Водник – Байкал-Энергия – 19.00
Ак Барс-Динамо – Енисей – 19.00
Турнирное положение: Водник – 47 очков (17 матчей), Кузбасс – 45 (17), СКА-Нефтяник – 43 (17), Динамо Москва – 40 (17), Байкал-Энергия – 30 (17), Енисей – 29 (17), Волга – 24 (16), Ак Барс-Динамо – 18 (16), Старт – 16 (16), Уральский трубник – 15 (18), Мурман – 14 (17), Кировец – 12 (16), Сибсельмаш – 6 (17), Родина – 2 (17).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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