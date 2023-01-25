Чемпионат России. «Водник» сыграет с «Байкал-Энергией», «Волга» против «Кузбасса», другие матчи

Теги чемпионат России Динамо Москва Водник результаты Уральский трубник СКА-Нефтяник Кузбасс Енисей Ак Барс-Динамо Сибсельмаш Байкал-Энергия Мурман Волга Старт Хоккей с мячом

25 января пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом. 

Чемпионат России

Первый этап

Динамо МоскваУральский трубник – 8:1 (4:1)

 

ВолгаКузбасс – 17.30

 

СтартСибсельмаш – 18.00

 

МурманСКА-Нефтяник – 18.30

 

ВодникБайкал-Энергия – 19.00

 

Ак Барс-Динамо – Енисей – 19.00

 

Турнирное положение: Водник – 47 очков (17 матчей), Кузбасс – 45 (17), СКА-Нефтяник – 43 (17), Динамо Москва – 40 (17), Байкал-Энергия – 30 (17), Енисей – 29 (17), Волга – 24 (16), Ак Барс-Динамо – 18 (16), Старт – 16 (16), Уральский трубник – 15 (18), Мурман – 14 (17), Кировец – 12 (16), Сибсельмаш – 6 (17), Родина – 2 (17).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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1 комментарий

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kukry
Первая 7 уже определилась, Енисей скорее всего будет 5, Байкал 6, Волга 7. За 8 место поборятся Старт и Казань. А 1-й четвёрке первое место за Водником.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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