Чемпионат России. «Кузбасс» сыграет с «Сибсельмашем», «Водник» против «Енисея» и другие матчи
13 декабря пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом. «Кузбасс» сыграет с «Сибсельмашем», «Водник» против «Енисея».
Чемпионат России
Первый этап
Кировец – Старт – 11.00
Кузбасс – Сибсельмаш – 15.00
Мурман – Уральский трубник – 18.30
Родина – Волга – 18.30
Водник – Енисей – 19.00
Динамо Казань – СКА-Нефтяник – 19.00
Динамо Москва – Байкал-Энергия – 19.00
Турнирное положение: Кузбасс – 27 очков (10 матчей), Водник – 26 (10), Динамо Москва – 25 (10), СКА-Нефтяник – 25 (10), Байкал-Энергия – 18 (10), Волга – 17 (11), Старт – 16 (11), Енисей – 14 (10), Динамо Казань – 12 (10), Мурман – 6 (9), Уральский трубник – 6 (10), Сибсельмаш – 6 (10), Кировец – 4 (9), Родина – 0 (10).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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