Чемпионат России. «Кузбасс» сыграет с «Сибсельмашем», «Водник» против «Енисея» и другие матчи

13 декабря пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом. «Кузбасс» сыграет с «Сибсельмашем», «Водник» против «Енисея».

Чемпионат России

Первый этап

Кировец – Старт – 11.00

Кузбасс – – 15.00

Мурман – Уральский трубник – 18.30

Родина – Волга – 18.30

Водник – Енисей – 19.00

Динамо Казань – – 19.00

Динамо Москва – Байкал-Энергия – 19.00

Турнирное положение: Кузбасс – 27 очков (10 матчей), – 26 (10), – 25 (10), СКА-Нефтяник – 25 (10), Байкал-Энергия – 18 (10), Волга – 17 (11), Старт – 16 (11), – 14 (10), Динамо Казань – 12 (10), Мурман – 6 (9), Уральский трубник – 6 (10), Сибсельмаш – 6 (10), Кировец – 4 (9), Родина – 0 (10).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.