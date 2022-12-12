Чемпионат России. «Кузбасс» сыграет с «Сибсельмашем», «Водник» против «Енисея» и другие матчи

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13 декабря пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом. «Кузбасс» сыграет с «Сибсельмашем», «Водник» против «Енисея».

Чемпионат России

Первый этап

Кировец – Старт – 11.00

 

Кузбасс – Сибсельмаш – 15.00

 

Мурман – Уральский трубник – 18.30

 

Родина – Волга – 18.30

 

Водник – Енисей – 19.00

 

Динамо Казань – СКА-Нефтяник – 19.00

 

Динамо Москва – Байкал-Энергия – 19.00

 

Турнирное положение: Кузбасс – 27 очков (10 матчей), Водник – 26 (10), Динамо Москва – 25 (10), СКА-Нефтяник – 25 (10), Байкал-Энергия – 18 (10), Волга – 17 (11), Старт – 16 (11), Енисей – 14 (10), Динамо Казань – 12 (10), Мурман – 6 (9), Уральский трубник – 6 (10), Сибсельмаш – 6 (10), Кировец – 4 (9), Родина – 0 (10).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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