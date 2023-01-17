Чемпионат России. «Кузбасс» сыграет со «СКА-Нефтяником», «Мурман» против московского «Динамо», другие матчи

Теги Динамо Москва Водник Уральский трубник Родина СКА-Нефтяник Кузбасс Енисей Ак Барс-Динамо Сибсельмаш Байкал-Энергия Мурман Волга Старт Хоккей с мячом

18 января пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом. 

Чемпионат России

Первый этап

Уральский трубник – Родина – 11.00

 

Енисей – Кировец – 15.00

 

КузбассСКА-Нефтяник – 15.00

 

СибсельмашБайкал-Энергия – 15.00

 

СтартВолга – 18.00

 

МурманДинамо Москва – 18.30

 

Водник – Динамо Казань – 19.00

 

Турнирное положение: Водник – 44 (16), СКА-Нефтяник – 43 очка (16 игр), Кузбасс – 42 (16), Динамо Москва – 34 (15), Байкал-Энергия – 27 (16), Енисей – 26 (16), Волга – 21 (15), Ак Барс-Динамо – 18 (15), Старт – 16 (15), Мурман – 14 (16), Уральский трубник – 14 (16), Кировец – 12 (16), Сибсельмаш – 6 (16), Родина – 1 (16).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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1 комментарий

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Кто Угодно
Вперёд, Волга! Если Волга победит, весь Ульяновск загудит!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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