Чемпионат России. «Кузбасс» сыграет со «СКА-Нефтяником», «Мурман» против московского «Динамо», другие матчи
18 января пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом.
Чемпионат России
Первый этап
Уральский трубник – Родина – 11.00
Енисей – Кировец – 15.00
Кузбасс – СКА-Нефтяник – 15.00
Сибсельмаш – Байкал-Энергия – 15.00
Старт – Волга – 18.00
Мурман – Динамо Москва – 18.30
Водник – Динамо Казань – 19.00
Турнирное положение: Водник – 44 (16), СКА-Нефтяник – 43 очка (16 игр), Кузбасс – 42 (16), Динамо Москва – 34 (15), Байкал-Энергия – 27 (16), Енисей – 26 (16), Волга – 21 (15), Ак Барс-Динамо – 18 (15), Старт – 16 (15), Мурман – 14 (16), Уральский трубник – 14 (16), Кировец – 12 (16), Сибсельмаш – 6 (16), Родина – 1 (16).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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