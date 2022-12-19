Чемпионат России. «СКА-Нефтяник» сыграет с «Кузбассом», московское «Динамо» против «Водника» и другие матчи
19 декабря пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» сыграет с «Кузбассом», московское «Динамо» против «Водника».
Чемпионат России
Первый этап
Кировец – Уральский трубник – 11.00
СКА-Нефтяник – Кузбасс – 12.00
Динамо Москва – Водник – 13.00
Байкал-Энергия – Сибсельмаш – 14.00
Родина – Енисей – 18.30
Динамо Казань – Мурман – 19.00
Турнирное положение: Кузбасс – 33 очка (12 матчей), Водник – 32 (12), Динамо Москва – 31 (12), СКА-Нефтяник – 31 (12), Волга – 21 (13), Байкал-Энергия – 18 (12), Енисей – 17 (12), Старт – 16 (13), Динамо Казань – 12 (12), Уральский трубник – 10 (12), Мурман – 7 (11), Кировец – 7 (11), Сибсельмаш – 6 (12), Родина – 1 (12).
ПРИМЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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