Чемпионат России. «СКА-Нефтяник» сыграет с «Кузбассом», московское «Динамо» против «Водника» и другие матчи

19 декабря пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» сыграет с «Кузбассом», московское «Динамо» против «Водника».

Чемпионат России

Первый этап

Кировец – Уральский трубник – 11.00

– Кузбасс – 12.00

Динамо Москва – Водник – 13.00

Байкал-Энергия – – 14.00

Родина – Енисей – 18.30

Динамо Казань – Мурман – 19.00

Турнирное положение: Кузбасс – 33 очка (12 матчей), – 32 (12), – 31 (12), СКА-Нефтяник – 31 (12), Волга – 21 (13), Байкал-Энергия – 18 (12), – 17 (12), Старт – 16 (13), Динамо Казань – 12 (12), Уральский трубник – 10 (12), Мурман – 7 (11), Кировец – 7 (11), Сибсельмаш – 6 (12), Родина – 1 (12).

ПРИМЧАНИЕ: время начала матчей – московское.