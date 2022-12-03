Чемпионат России. «Кузбасс» сыграет с «Волгой», «СКА-Нефтяник» против «Водника» и другие матчи

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4 декабря пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом.

Чемпионат России

Первый этап

Байкал-Энергия – Мурман – 8.00

 

Кузбасс – Волга – 9.00

 

Сибсельмаш – Старт – 9.00

 

СКА-Нефтяник – Водник – 10.00

 

Енисей – Динамо Казань – 11.00

 

Уральский трубник – Динамо Москва – 11.00

 

Кировец – Родина – 11.00

 

Турнирное положение: СКА-Нефтяник – 21 очко (7 матчей), Водник – 21 (7), Кузбасс – 21 (7), Динамо Москва – 18 (7), Волга – 13 (8), Байкал-Энергия – 13 (7), Динамо Казань – 11 (7), Старт – 10 (8), Енисей – 7 (7), Мурман – 6 (6), Сибсельмаш – 6 (8), Уральский трубник – 3 (7), Кировец – 0 (7), Родина – 0 (8).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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