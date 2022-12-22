Чемпионат России. «Мурман» сыграет с «Кировцем»

23 декабря пройдет один матч чемпионата России по хоккею с мячом. «Мурман» сыграет с «Кировцем».

Чемпионат России

Первый этап

Мурман – Кировец – 18.30

Турнирное положение: Водник – 35 очков (13 матчей), СКА-Нефтяник – 34 (13), Кузбасс – 33 (13), Динамо Москва – 31 (13), Волга – 21 (13), Байкал-Энергия – 21 (13), Енисей – 20 (13), Старт – 16 (13), Динамо Казань – 15 (13), Кировец – 10 (12), Уральский трубник – 10 (13), Мурман – 7 (12), Сибсельмаш – 6 (13), Родина – 1 (13).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.