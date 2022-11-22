Чемпионат России. Московское «Динамо» встретится с казанским, «Старт» против «СКА-Нефтяника» и другие матчи

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23 ноября пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом. Московское «Динамо» встретится с казанским, «Старт» против «СКА-Нефтяника».

Чемпионат России

Первый этап

Динамо Москва – Динамо Казань – 13.00

 

Енисей – Кузбасс – 15.00

 

Сибсельмаш – Уральский трубник – 15.00

 

Волга – Байкал-Энергия – 17.00

 

Старт – СКА-Нефтяник – 18.00

 

Родина – Мурман – 18.30

 

Водник – Кировец – 19.00

 

Турнирное положениеСКА-Нефтяник – 15 очков (5 матчей), Кузбасс – 15 (5), Байкал-Энергия – 13 (5), Водник – 12 (4), Динамо Москва – 9 (4), Енисей – 7 (4), Сибсельмаш – 6 (5), Динамо Казань – 5 (4), Старт – 4 (5), Волга – 4 (5), Мурман – 0 (3), Кировец – 0 (4), Уральский трубник – 0 (4), Родина – 0 (5). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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