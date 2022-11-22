Чемпионат России. Московское «Динамо» встретится с казанским, «Старт» против «СКА-Нефтяника» и другие матчи
23 ноября пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом. Московское «Динамо» встретится с казанским, «Старт» против «СКА-Нефтяника».
Чемпионат России
Первый этап
Динамо Москва – Динамо Казань – 13.00
Енисей – Кузбасс – 15.00
Сибсельмаш – Уральский трубник – 15.00
Волга – Байкал-Энергия – 17.00
Старт – СКА-Нефтяник – 18.00
Родина – Мурман – 18.30
Водник – Кировец – 19.00
Турнирное положение: СКА-Нефтяник – 15 очков (5 матчей), Кузбасс – 15 (5), Байкал-Энергия – 13 (5), Водник – 12 (4), Динамо Москва – 9 (4), Енисей – 7 (4), Сибсельмаш – 6 (5), Динамо Казань – 5 (4), Старт – 4 (5), Волга – 4 (5), Мурман – 0 (3), Кировец – 0 (4), Уральский трубник – 0 (4), Родина – 0 (5).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Комментарии