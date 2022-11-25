Чемпионат России. «Байкал-Энергия» сыграет со «СКА-Нефтяником», «Водник» против «Сибсельмаша» и другие матчи
26 ноября пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом. «Байкал-Энергия» сыграет со «СКА-Нефтяником», «Водник» против «Сибсельмаша».
Чемпионат России
Первый этап
Байкал-Энергия – СКА-Нефтяник – 8.00
Уральский трубник – Волга – 11.00
Водник – Сибсельмаш – 13.00
Динамо Казань – Родина – 13.00
Динамо Москва – Кировец – 13.00
Мурман – Кузбасс – 13.00
Старт – Енисей – 13.00
Турнирное положение: СКА-Нефтяник – 18 очков (6 матчей), Кузбасс – 18 (6), Водник – 15 (5), Байкал-Энергия – 13 (6), Динамо Москва – 12 (5), Енисей – 7 (5), Волга – 7 (6), Сибсельмаш – 6 (6), Динамо Казань – 5 (5), Старт – 4 (6), Уральский трубник – 3 (5), Мурман – 3 (4), Кировец – 0 (5), Родина – 0 (6).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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