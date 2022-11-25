Чемпионат России. «Байкал-Энергия» сыграет со «СКА-Нефтяником», «Водник» против «Сибсельмаша» и другие матчи

26 ноября пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом. «Байкал-Энергия» сыграет со «СКА-Нефтяником», «Водник» против «Сибсельмаша».

Чемпионат России

Первый этап

Байкал-Энергия – СКА-Нефтяник – 8.00

Уральский трубник – Волга – 11.00

Водник – – 13.00

Динамо Казань – Родина – 13.00

Динамо Москва – Кировец – 13.00

Мурман – Кузбасс – 13.00

Старт – Енисей – 13.00

Турнирное положение: – 18 очков (6 матчей), Кузбасс – 18 (6), – 15 (5), Байкал-Энергия – 13 (6), – 12 (5), – 7 (5), Волга – 7 (6), Сибсельмаш – 6 (6), Динамо Казань – 5 (5), Старт – 4 (6), Уральский трубник – 3 (5), Мурман – 3 (4), Кировец – 0 (5), Родина – 0 (6).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.