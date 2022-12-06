Чемпионат России. «Кузбасс» встретится со «Стартом», «СКА-Нефтяник» сыграет с «Мурманом», другие матчи

6 и 7 декабря пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом. встретится со , «СКА-Нефтяник» сыграет с «Мурманом».

Чемпионат России

Первый этап

6 декабря

Кузбасс – Старт – 15.00

7 декабря

трубник – Динамо-Казань – 11.00

– – 12.00

Байкал-Энергия – Водник – 14.00

Енисей – Динамо Москва – 15.00

– – 15.00

Турнирное положение: Кузбасс – 24 очка (9 матчей), СКА-Нефтяник – 22 (8), – 22 (8), – 21 (8), – 16 (8), Старт – 13 (9), Волга – 13 (9), Динамо Казань – 11 (8), – 10 (8), Мурман – 6 (7), Сибсельмаш – 6 (9), Уральский трубник – 3 (8), Кировец – 3 (8), – 0 (9).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.