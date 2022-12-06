Чемпионат России. «Кузбасс» встретится со «Стартом», «СКА-Нефтяник» сыграет с «Мурманом», другие матчи
6 и 7 декабря пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом. «Кузбасс» встретится со «Стартом», «СКА-Нефтяник» сыграет с «Мурманом».
Чемпионат России
Первый этап
6 декабря
Кузбасс – Старт – 15.00
7 декабря
Уральский трубник – Динамо-Казань – 11.00
СКА-Нефтяник – Мурман – 12.00
Байкал-Энергия – Водник – 14.00
Енисей – Динамо Москва – 15.00
Сибсельмаш – Волга – 15.00
Турнирное положение: Кузбасс – 24 очка (9 матчей), СКА-Нефтяник – 22 (8), Водник – 22 (8), Динамо Москва – 21 (8), Байкал-Энергия – 16 (8), Старт – 13 (9), Волга – 13 (9), Динамо Казань – 11 (8), Енисей – 10 (8), Мурман – 6 (7), Сибсельмаш – 6 (9), Уральский трубник – 3 (8), Кировец – 3 (8), Родина – 0 (9).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Комментарии