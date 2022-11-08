Чемпионат России. «Байкал-Энергия» сыграет с «Родиной», «Кузбасс» против «Ак Барс-Динамо», другие матчи

9 ноября пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом. «Байкал-Энергия» сыграет с «Родиной», «Кузбасс» против «Ак Барс-Динамо».

Чемпионат России

Первый этап

– – 9.00

– Кировец – 12.00

– – 14.00

– трубник – 15.00

– Ак Барс-Динамо – 15.00

– – 17.30

– – 18.00

Турнирное положение: Байкал-Энергия – 3 очка (1 матч), СКА-Нефтяник – 3 (1), Кузбасс – 3 (1), Ак Барс-Динамо – 3 (1), Водник – 3 (1), Старт – 3 (1), Енисей – 0 (0), Уральский трубник – 0 (0), Мурман – 0 (1), Динамо Москва – 0 (1), Сибсельмаш – 0 (1), Кировец – 0 (1), Волга – 0 (1), Родина – 0 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.