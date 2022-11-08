Чемпионат России. «Байкал-Энергия» сыграет с «Родиной», «Кузбасс» против «Ак Барс-Динамо», другие матчи
9 ноября пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом. «Байкал-Энергия» сыграет с «Родиной», «Кузбасс» против «Ак Барс-Динамо».
Чемпионат России
Первый этап
Сибсельмаш – Динамо Москва – 9.00
СКА-Нефтяник – Кировец – 12.00
Байкал-Энергия – Родина – 14.00
Енисей – Уральский трубник – 15.00
Кузбасс – Ак Барс-Динамо – 15.00
Волга – Мурман – 17.30
Старт – Водник – 18.00
Турнирное положение: Байкал-Энергия – 3 очка (1 матч), СКА-Нефтяник – 3 (1), Кузбасс – 3 (1), Ак Барс-Динамо – 3 (1), Водник – 3 (1), Старт – 3 (1), Енисей – 0 (0), Уральский трубник – 0 (0), Мурман – 0 (1), Динамо Москва – 0 (1), Сибсельмаш – 0 (1), Кировец – 0 (1), Волга – 0 (1), Родина – 0 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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