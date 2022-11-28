Чемпионат России. Московское «Динамо» встретится с «Родиной», «Водник» против «Кузбасса», другие матчи
29 ноября пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом. Московское «Динамо» сыграет с «Родиной», «Водник» против «Кузбасса».
Чемпионат России
Первый этап
Уральский трубник – Старт – 11.00
Динамо Москва – Родина – 13.00
Волга – Енисей – 17.30
Мурман – Сибсельмаш – 18.30
Водник – Кузбасс – 19.00
Динамо Казань – Кировец – 19.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: СКА-Нефтяник – 21 очко (7 матчей), Кузбасс – 21 (7), Водник – 18 (6), Динамо Москва – 15 (6), Байкал-Энергия – 13 (7), Волга – 10 (7), Динамо Казань – 8 (6), Старт – 7 (7), Енисей – 7 (6), Сибсельмаш – 6 (7), Мурман – 3 (5), Уральский трубник – 3 (6), Родина – 0 (7), Кировец – 0 (6).
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