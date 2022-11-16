Чемпионат России. «СКА-Нефтяник» сыграет с «Енисеем», «Кузбасс» против «Родины» и другие матчи

16 ноября пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» сыграет с «Енисеем», «Кузбасс» против «Родины».

Чемпионат России

Первый этап

СКА-Нефтяник – Енисей – 12.00

Байкал-Энергия – Уральский трубник – 14.00

Кузбасс – Родина – 15.00

Сибсельмаш – Кировец – 15.00

Волга – Динамо Казань – 17.30

Старт – Динамо Москва – 18.00

Водник – Мурман – 19.00

Турнирное положение: СКА-Нефтяник – 9 очков (3 матча), Кузбасс – 9 (3), Байкал-Энергия – 7 (3), Динамо Москва – 6 (3), Водник – 6 (2), Енисей – 4 (3), Старт – 4 (3), Динамо Казань – 3 (2), Волга – 3 (3), Сибсельмаш – 3 (2), Мурман – 0 (2), Родина – 0 (3), Уральский трубник – 0 (2), Кировец – 0 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.