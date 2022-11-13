Чемпионат России. Московское «Динамо» разгромило «Волгу», «Старт» против казанского «Динамо» и другие матчи

13 ноября пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом. «Байкал-Энергия» сыграла вничью с (4:4), «Старт» против казанского «Динамо».

Чемпионат России

Первый этап

Байкал-Энергия – Енисей – 4:4 (4:1)

Кузбасс – Кировец – 8:1 (3-0)

– Родина – 5:4 (1:2)

– Уральский трубник – 11:1 (8:0)

Волга – Динамо Москва – 2:7 (1:2)

Старт – Динамо Казань – 19.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирное положение: СКА-Нефтяник – 9 очков (3 матча), Кузбасс – 9 (3), – 7 (3), Динамо Москва – 6 (3), Водник – 6 (2), Енисей – 4 (2), Старт – 3 (2), Ак Барс-Динамо – 3 (2), Волга – 3 (3), Сибсельмаш – 3 (2), Мурман – 0 (2), Родина – 0 (3), Уральский трубник – 0 (2), Кировец – 0 (3).