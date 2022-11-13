Чемпионат России. Московское «Динамо» разгромило «Волгу», «Старт» против казанского «Динамо» и другие матчи
13 ноября пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом. «Байкал-Энергия» сыграла вничью с «Енисеем» (4:4), «Старт» против казанского «Динамо».
Чемпионат России
Первый этап
Байкал-Энергия – Енисей – 4:4 (4:1)
Кузбасс – Кировец – 8:1 (3-0)
Сибсельмаш – Родина – 5:4 (1:2)
СКА-Нефтяник – Уральский трубник – 11:1 (8:0)
Волга – Динамо Москва – 2:7 (1:2)
Старт – Динамо Казань – 19.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: СКА-Нефтяник – 9 очков (3 матча), Кузбасс – 9 (3), Байкал-Энергия – 7 (3), Динамо Москва – 6 (3), Водник – 6 (2), Енисей – 4 (2), Старт – 3 (2), Ак Барс-Динамо – 3 (2), Волга – 3 (3), Сибсельмаш – 3 (2), Мурман – 0 (2), Родина – 0 (3), Уральский трубник – 0 (2), Кировец – 0 (3).
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