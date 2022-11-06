Чемпионат России по хоккею с мячом. Московское «Динамо» играет с «Кузбассом», «Водник» против «Волги» и другие матчи

Сегодня стартовал розыгрыш чемпионата России по хоккею с мячом. Московское «Динамо» играет с , против «Волги».

Чемпионат России

Первый этап

Байкал-Энергия – Кировец – 8.00

Кузбасс – Динамо Москва – 9.00

СКА-Нефтяник – – 10.00

– – 10.00

– Водник – 12.00

– Мурман – 13.00

Турнирное положение: Родина – 0 очков (0 игр), – 0 (0), Ак Барс-Динамо – 0 (0), Кузбасс – 0 (0), – 0 (0), – 0 (0), – 0 (0), Сибсельмаш – 0 (0), Волга – 0 (0), Старт – 0 (0), трубник – 0 (0), – 0 (0), Водник – 0 (0), Кировец – 0 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.