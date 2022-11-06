Чемпионат России по хоккею с мячом. Московское «Динамо» играет с «Кузбассом», «Водник» против «Волги» и другие матчи

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Сегодня стартовал розыгрыш чемпионата России по хоккею с мячом. Московское «Динамо» играет с «Кузбассом», «Водник» против «Волги».

Чемпионат России

Первый этап

Байкал-Энергия – Кировец – 8.00

 

Кузбасс – Динамо Москва – 9.00

 

СКА-Нефтяник – Родина – 10.00

 

СибсельмашАк Барс-Динамо – 10.00

 

Волга – Водник – 12.00

 

Старт – Мурман – 13.00

 

Турнирное положение: Родина – 0 очков (0 игр), Динамо Москва – 0 (0), Ак Барс-Динамо – 0 (0), Кузбасс – 0 (0), Енисей – 0 (0), СКА-Нефтяник – 0 (0), Байкал-Энергия – 0 (0), Сибсельмаш – 0 (0), Волга – 0 (0), Старт – 0 (0), Уральский трубник – 0 (0), Мурман – 0 (0), Водник – 0 (0), Кировец – 0 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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