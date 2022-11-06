Чемпионат России по хоккею с мячом. Московское «Динамо» играет с «Кузбассом», «Водник» против «Волги» и другие матчи
Сегодня стартовал розыгрыш чемпионата России по хоккею с мячом. Московское «Динамо» играет с «Кузбассом», «Водник» против «Волги».
Чемпионат России
Первый этап
Байкал-Энергия – Кировец – 8.00
Кузбасс – Динамо Москва – 9.00
СКА-Нефтяник – Родина – 10.00
Сибсельмаш – Ак Барс-Динамо – 10.00
Волга – Водник – 12.00
Старт – Мурман – 13.00
Турнирное положение: Родина – 0 очков (0 игр), Динамо Москва – 0 (0), Ак Барс-Динамо – 0 (0), Кузбасс – 0 (0), Енисей – 0 (0), СКА-Нефтяник – 0 (0), Байкал-Энергия – 0 (0), Сибсельмаш – 0 (0), Волга – 0 (0), Старт – 0 (0), Уральский трубник – 0 (0), Мурман – 0 (0), Водник – 0 (0), Кировец – 0 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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