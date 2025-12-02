Джеймс Воулз: «Еще год назад и мечтать не могли о 5-м месте в Кубке конструкторов для «Уильямса»

Воулз очень доволен прогрессом «Уильямса».

Руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз рассказал о том, что команда очень рада попаданию Карлоса Сайнса на подиум по итогам Гран-при Катара . А также отметил важность общего прогресса.

По итогам этапа в Катаре «Уильямс » обеспечил себе 5-е место в Кубке конструкторов – для команды это лучший результат с 2017 года.

«Фантастическое выступление и Карлоса Сайнса, и всей команды – мы все сделали правильно, когда это было действительно важно. И попадание на подиум стало прекрасной наградой для команды за всю проделанную работу.

Я очень гордился Карлосом и командой, когда мы взяли свой первый подиум на этапе в Баку. Второй подиум – это исполнение мечты. Но, возможно, даже важнее то, что нам удалось добиться такого результата на трассе, которая в прошлом году была для «Уильямса» одной из худших.

Ну и, наконец, нужно отметить, что еще год назад мы и мечтать не могли о пятом месте в Кубке конструкторов, ведь тогда «Уильямс» в общем зачете был лишь девятым. Так что большое всем спасибо», – рассказал Воулз.

«Так мог подумать только безмозглый». «Мерседес» подарил два очка Норрису ради титула «Ф-1»?