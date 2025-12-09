Ферстаппен попрощался с Цунодой и обменялся с ним шлемами: «Аригато, Юки-сан»

Ферстаппен сделал Цуноде прощальный подарок.

Юки Цунода потерял место основного пилота «Ред Булл » по итогам сезона-2025. Теперь японец будет занимать должность тест-пилота и резервиста команды.

В связи с этим Макс Ферстаппен попрощался с напарником и обменялся с ним шлемами после финального Гран-при Абу -Даби.

«Аригато [спасибо], Юки-сан», – написал четырехкратный чемпион в соцсетях.

Фото: соцсети Макса Ферстаппена

