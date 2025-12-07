Итоговое положение в личном зачете «Формулы-1» сезона-2025: Норрис – чемпион, Ферстаппен опередил Пиастри
Сезон-2025
Итоговое положение пилотов в чемпионате
1. Ландо Норрис («Макларен») – 423 очка
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 421
3. Оскар Пиастри («Макларен») – 410
4. Джордж Расселл («Мерседес») – 319
5. Шарль Леклер («Феррари») – 242
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 156
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 150
8. Алекс Албон («Уильямс») – 73
9. Карлос Сайнс («Уильямс») – 64
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 56
11. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 51
12. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 51
13. Оливер Бермэн («Хаас») – 41
14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 38
15. Эстебан Окон («Хаас») – 38
16. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 33
17. Юки Цунода («Ред Булл») – 33
18. Пьер Гасли («Альпин») – 22
19. Габриэл Бортолето («Заубер») – 19
20. Франко Колапинто («Альпин») – 0
21. Джек Дуэн («Альпин») – 0
Норрис стал чемпионом «Формулы-1» 2025 года
Гран-при Абу-Даби-2025. Ферстаппен выиграл последнюю гонку сезона, Пиастри – 2-й, Норрис стал 3-м и завоевал титул