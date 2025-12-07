  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Итоговое положение в личном зачете «Формулы-1» сезона-2025: Норрис – чемпион, Ферстаппен опередил Пиастри
58

Итоговое положение в личном зачете «Формулы-1» сезона-2025: Норрис – чемпион, Ферстаппен опередил Пиастри

Формула-1

Сезон-2025

Итоговое положение пилотов в чемпионате

1. Ландо Норрис («Макларен») – 423 очка

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 421

3. Оскар Пиастри («Макларен») – 410

4. Джордж Расселл («Мерседес») – 319

5. Шарль Леклер («Феррари») – 242

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 156

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 150

8. Алекс Албон («Уильямс») – 73

9. Карлос Сайнс («Уильямс») – 64

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 56

11. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 51

12. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 51

13. Оливер Бермэн («Хаас») – 41

14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 38

15. Эстебан Окон («Хаас») – 38

16. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 33

17. Юки Цунода («Ред Булл») – 33

18. Пьер Гасли («Альпин») – 22

19. Габриэл Бортолето («Заубер») – 19

20. Франко Колапинто («Альпин») – 0

21. Джек Дуэн («Альпин») – 0

Норрис стал чемпионом «Формулы-1» 2025 года

Гран-при Абу-Даби-2025. Ферстаппен выиграл последнюю гонку сезона, Пиастри – 2-й, Норрис стал 3-м и завоевал титул

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoПьер Гасли
logoРейсинг Буллз
logoНико Хюлькенберг
logoДжордж Расселл
logoЛандо Норрис
logoУильямс
logoКарлос Сайнс
logoАлександр Албон
logoЛанс Стролл
logoМакс Ферстаппен
результаты
logoОскар Пиастри
logoШарль Леклер
logoИзак Аджар
logoОливер Бермэн
logoЗаубер
logoАндреа Кими Антонелли
logoМакларен
logoАльпин
logoЛьюис Хэмилтон
logoХаас
logoЛиам Лоусон
logoЮки Цунода
logoГран-при Абу-Даби
logoФеррари
logoЭстебан Окон
logoФернандо Алонсо
logoРед Булл
logoГабриэл Бортолето
logoФормула-1
logoАстон Мартин
logoФранко Колапинто
logoМерседес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Андреа Кими Антонелли: «Хотя мой дебютный сезон только-только завершился, я уже с нетерпением жду следующего»
вчера, 19:45
Данн может стать резервным пилотом «Альпин» (RN365)
вчера, 18:23
Шарль Леклер: «Тесты прошли весьма позитивно. Увидимся в следующем году»
вчера, 17:35
Изак Аджар о тестах в Абу-Даби: «Было здорово проехать свои первые круги по трассе в статусе гонщика «Ред Булл»
вчера, 17:09
Ливрею «Уильямса» для предсезонных тестов 2026 года выберут путем голосования болельщиков (The Race)
вчера, 16:36
Макс Ферстаппен попрощался с Марко: «Вместе мы сумели достичь всего, о чем только могли мечтать»
вчера, 16:05
Директор «Ред Булл» Минцлафф: «Глубоко сожалению, что Гельмут Марко принял такое решение, его уход знаменует конец необыкновенной эпохи»
вчера, 15:08
Формула-1. Тесты. Абу-Даби. 1-й день. Кроуфорд показал лучшее время, Арон – 2-й, Браунинг – 3-й
вчера, 14:58
Гельмут Марко об уходе из «Ред Булл»: «Все, чего мы смогли добиться и что построили, переполняет меня гордостью»
вчера, 14:35
В «Ред Булл» официально объявили об уходе Марко
вчера, 14:25
Ко всем новостям
Последние новости
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
вчера, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10