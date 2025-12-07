Оскар Пиастри о чемпионстве Норриса: «Сезон получился хорошим для нас обоих. Говорю это как тот, кто не выиграл титул»

Пиастри подвел итоги этапа в Абу-Даби и чемпионской гонки.

Пилот «Макларен » прокомментировал 2-е место на Гран-при Абу -Даби и 3-е место в чемпионате.

«Думаю, сегодня я доволен своим темпом. Мы выложились на полную. Попробовали немного рискнуть со стратегией. Мы делали все возможное, чтобы попытаться выиграть гонку, и выложились на полную ради шанса выиграть титул – но в конце концов темпа для этого не хватило.

Это был интересный вызов. В какие-то моменты, очевидно, мне было не так весело, но, думаю, сезон получился хорошим для нас обоих [с Ландо Норрисом]. И я говорю это как тот, кто не выиграл титул.

Я многому научился на этом пути. На протяжении последних трех лет я учился у Ландо каждый уик-энд. Приятно знать, что это взаимно.

Впереди еще много лет плотной борьбы. Думаю, этот сезон позволил нам обоим стать улучшить свои пилотажные навыки», – сказал Пиастри .

Ландо Норрис – 35-й чемпион «Ф-1»! Детали большой победы

