Оскар Пиастри о чемпионстве Норриса: «Сезон получился хорошим для нас обоих. Говорю это как тот, кто не выиграл титул»
Пилот «Макларен» прокомментировал 2-е место на Гран-при Абу-Даби и 3-е место в чемпионате.
«Думаю, сегодня я доволен своим темпом. Мы выложились на полную. Попробовали немного рискнуть со стратегией. Мы делали все возможное, чтобы попытаться выиграть гонку, и выложились на полную ради шанса выиграть титул – но в конце концов темпа для этого не хватило.
Это был интересный вызов. В какие-то моменты, очевидно, мне было не так весело, но, думаю, сезон получился хорошим для нас обоих [с Ландо Норрисом]. И я говорю это как тот, кто не выиграл титул.
Я многому научился на этом пути. На протяжении последних трех лет я учился у Ландо каждый уик-энд. Приятно знать, что это взаимно.
Впереди еще много лет плотной борьбы. Думаю, этот сезон позволил нам обоим стать улучшить свои пилотажные навыки», – сказал Пиастри.