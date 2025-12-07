Зак Браун: «Пиастри – будущий чемпион мира»
Браун поддержал Пиастри после титула Норриса.
Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун поделился мнением о сезоне Оскара Пиастри, который занял второе место на Гран-при Абу-Даби и третье в чемпионате.
«Он будущий чемпион мира. Оба наши пилота выиграли по семь гонок, выступали блестяще, поддерживали друг друга.
Это беспощадный спорт. Иногда все складывается в твою пользу, иногда нет. С нетерпением жду борьбы двух этих гонщиков в следующем году», – подчеркнул Браун.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
