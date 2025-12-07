Ферстаппен и Пиастри обняли Норриса, Ландо покрутил «пончики» после завоевания титула

Норрис отпраздновал чемпионство «пончиками».

Гонщик «Макларена » Ландо Норрис финишировал третьим на Гран-при Абу -Даби и стал новым чемпионом «Формулы-1».

После финиша британца поздравили напарник Оскар Пиастри и пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен , которые претендовали на титул до конца сезона. Соперники обняли Ландо.

Мама Норриса Циска поздравила сына, а также обняла Пиастри.

Кроме того, Ландо покрутил «пончики» на трассе «Яс-Марина».

