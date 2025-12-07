Ферстаппен и Пиастри обняли Норриса, Ландо покрутил «пончики» после завоевания титула
Норрис отпраздновал чемпионство «пончиками».
Гонщик «Макларена» Ландо Норрис финишировал третьим на Гран-при Абу-Даби и стал новым чемпионом «Формулы-1».
После финиша британца поздравили напарник Оскар Пиастри и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, которые претендовали на титул до конца сезона. Соперники обняли Ландо.
Мама Норриса Циска поздравила сына, а также обняла Пиастри.
Кроме того, Ландо покрутил «пончики» на трассе «Яс-Марина».
