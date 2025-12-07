Ферстаппен получил приз за наибольшее количество поулов в 2025 году

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен стал лучшим в квалификациях по итогам сезона-2025.

В субботу нидерландец завоевал восьмой поул. Гонщик «Макларена » Ландо Норрис выиграл семь квалификаций, его напарник Оскар Пиастри – шесть, Джордж Расселл из «Мерседеса» – две, пилот «Феррари » Шарль Леклер – одну.

Гоночный директор «Пирелли» Марио Изола вручил четырехкратному чемпиону «Формулы-1» награду за данное достижение – модель колеса.

Фото: соцсети Роналда Вордина