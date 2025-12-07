Ферстаппен получил приз за наибольшее количество поулов в 2025 году
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал лучшим в квалификациях по итогам сезона-2025.
В субботу нидерландец завоевал восьмой поул. Гонщик «Макларена» Ландо Норрис выиграл семь квалификаций, его напарник Оскар Пиастри – шесть, Джордж Расселл из «Мерседеса» – две, пилот «Феррари» Шарль Леклер – одну.
Гоночный директор «Пирелли» Марио Изола вручил четырехкратному чемпиону «Формулы-1» награду за данное достижение – модель колеса.
Фото: соцсети Роналда Вордина
Опубликовал: Михаил Ширяев
