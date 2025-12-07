Тото Вольфф: «Не хотел бы оказаться на месте «Макларена»
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф поделился мнением о том, как «Макларену» стоит действовать на Гран-при Абу-Даби, где определится чемпион среди пилотов.
Перед финальным этапом лидер зачета Ландо Норрис опережает Макса Ферстаппена и Оскара Пиастри на 12 и 16 очков соответственно.
Ферстаппен начнет заезд с поула, Норрис стартует 2-м, Пиастри – 3-м. Для чемпионства Ландо достаточно финишировать на подиуме.
«Они должны действовать безжалостно и нацелиться на чемпионство. Нужно сконцентрироваться только на этой цели, сделать ради этого все необходимое в гонке. Только титул имеет значение. Но я бы не хотел оказаться на их месте, зная, что они борются с Максом…» – сказал Вольфф.
