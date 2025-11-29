WRC. Невилль выиграл Ралли Саудовской Аравии, Ожье стал чемпионом

Невилль одержал победу в Саудовской Аравии.

Пилот «Хендэ» Тьерри Невилль финишировал на первом месте на Ралли Саудовской Аравии. Вторую строчку занял Адриан Фурмо – тоже из корейской команды. Третьим стал гонщик «Тойоты » Себастьян Ожье .

Французу хватило набранных очков за итоговый результат, победу в зачете финального дня и второе место на финальном спецучастке, чтобы опередить Элфина Эванса в чемпионате.

Ожье стал чемпионом WRC в сезоне-2025. Это его девятый титул в карьере.

