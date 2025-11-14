Тото Вольфф о 2-м месте Антонелли в Бразилии: «Впечатляюще, но «Мерседес» хочет выигрывать гонки и чемпионаты»

Вольфф поддержал Антонелли после подиума в Бразилии.

Руководитель «Мерседеса » подчеркнул, что всегда верил в способности Кими Антонелли.

На недавнем Гран-при Сан-Паулу итальянец финишировал 2-м.

«Я всегда был уверен, что он наберет скорость. Вот почему было очевидно, что Кими останется с нами на следующий год – в этом не было сомнений.

В случае с этими сложными в управлении машинами важно научиться работать с шинами. С этой точки зрения он добился потрясающего результата. Он провел хороший день. Трудных дней было больше, но мы ни разу не усомнились в Кими.

Я всегда старался снизить ожидания относительно его выступлений. Итальянцы говорили о легенде Кими Антонелли после подиума в Монреале и поула [к спринту] в Майами – и это оказывало дополнительное давление.

Так что не будем терять голову. Он отстоял второе место в борьбе с Максом [Ферстаппеном в Бразилии ] – это было впечатляюще, но мы хотим выигрывать гонки и чемпионаты», – сказал Вольфф .

