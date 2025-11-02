Джеймс Воулз: «Цель на гоночный уик-энд в Бразилии – провести его максимально целостно и постараться заработать как можно больше очков»

Воулз рассказал о целях «Уильямса» на остаток сезона.

Руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз поделился мнением о перспективах команды на оставшихся в нынешнем сезоне Гран-при.

«Цель на гоночный уик-энд со спринтом в Бразилии – провести его максимально целостно и постараться заработать как можно больше очков. Даже в непростых погодных условиях, которые, вероятно, ожидаются в Сан-Паулу.

Этап в Лас-Вегасе должен быть для «Уильямса » более подходящим, если говорить о конфигурации трассы. В то время как в Катаре наоборот ожидается более трудный уик-энд. Хотя это в любом случае должно стать для команды отличным уроком к тому, чтобы научиться быть конкурентоспособными на любых трассах в 2026 году.

Ну а на Гран-при Абу -Даби плотность результатов, вероятно, вообще будет самой высокой в этом сезоне. И все будет зависеть от того, насколько чисто отработают пилоты и команда», – рассказал Воулз.

Предфинальный рейтинг силы команд «Ф-1»: «Макларен» или все-таки Ферстаппен?