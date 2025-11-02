  • Спортс
  • Дэймон Хилл о «правилах папайи»: «Пилот может не подчиняться приказам команды»
1

Дэймон Хилл о «правилах папайи»: «Пилот может не подчиняться приказам команды»

Хилл раскритиковал «правила папайи» «Макларена».

Чемпион «Ф-1» 1996 года Дэймон Хилл признал, что ему не нравится командная тактика «Макларена», известная как «правила папайи».

«Думаю, она сбивает людей с толку. Сбивает с толку пилотов, команду, зрителей. Они не понимают, что происходит. Я не фанат такого подхода. Но если бы я участвовал в гонке, то был бы не против, если бы моего напарника попросили притормозить.

Никто не будет переживать за твою карьеру, кроме тебя самого. Как пилот ты можешь не подчиняться командным приказам. Если они просят тебя финишировать вторым, то можно ответить: «Знаете что? Это борьба за победу. Я никогда не выигрывал Гран-при, а вы говорите мне отдать первое место? Ну уж нет», – порассуждал Хилл.  

Предфинальный рейтинг силы команд «Ф-1»: «Макларен» или все-таки Ферстаппен?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
