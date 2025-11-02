  • Спортс
  • Джеймс Воулз: «В Мексике «Уильямс» нашел направление в настройках, которое подтянет Албона к Сайнсу»
Джеймс Воулз: «В Мексике «Уильямс» нашел направление в настройках, которое подтянет Албона к Сайнсу»

Воулз подвел итоги Гран-при Мехико.

Руководитель «Уильямса» высказался о результатах Гран-при Мехико, где команде не удалось заработать ни одного очка.

Алекс Албон финишировал 12-м, а его напарник Карлос Сайнс сошел на последних кругах.

«В этот уик-энд мы не лучшим образом работали с шинами. Также, мне кажется, мы выбрали неудачные настройки – с точки зрения соответствия базовых настроек тому, как мы используем дифференциал и прочее.

Как бы то ни было, все это дало нам понимание того, что мы можем сделать в Бразилии и как нам двигаться вперед дальше. Несмотря на неудачи, думаю, мы нашли способ работы с болидом за счет данных Карлоса и Алекса.

Нам не удалось сделать так, чтобы все работало вместе. У нас были небольшие проблемы, которые усугублялись, и мы не попали в рабочие температуры шин в Мексике. Но теперь мы многому научились.

Слабый темп Албона? Есть направление в настройках, которое нам нужно начать использовать с Бразилии. Оно выглядит так, что подтянет Алекса к Карлосу. Важно убедиться, что мы сможем собрать все воедино», – сказал Воулз.

Предфинальный рейтинг силы команд «Ф-1»: «Макларен» или все-таки Ферстаппен?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RaceFans
